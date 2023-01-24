Крашенинников о декларациях: «Не всем это охота делать»‎

Павел Крашенинников, глава комитета Госдумы по госстроительству, заявил в интервью «Комсомольской правде»‎, что «не всем охота это делать»‎: подавать декларации о доходах. Или просто «лень»‎ .

Крашенинников сказал, что многие депутаты работают не на постоянной основе, но декларации подавать должны были. Это «приводило к разным нюансам»‎: некоторые отказывались избираться.

Среди причин отказов он назвал декларации, потому что «надо возиться» с их оформлением и подачей»‎.

«Понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать — лень…Кто-то не хочет показывать свои доходы»‎, — добавил Крашенинников.

По его словам, все сведения о доходах будут в Госдуме и Совете федерации, ими смогут пользоваться спецслужбы и чиновники. Силовики смогут заниматься нарушениями, если их обнаружат.