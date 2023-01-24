Фонд Андрея Сахарова признали «нежелательной организацией»‎

Фонд имени Андрея Сахарова Генпрокуратура России признала иностранной «нежелательной организацией»‎. В ведомстве считают, что его работа «угрожает конституционному строю и безопасности»‎ страны.

Фонд основали в 1989 году и назвали в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, лауреата Нобелевской премии мира. Первым руководителем фонда была его жена Елена Боннер. Ей в этом году исполнилось бы 100 лет.

В то же время был создан Сахаровский центр*. Его российские власти еще раньше признали «иностранным агентом»‎. Председатель Сахаровского центра* Вячеслав Бахмин сказал РБК, что вопрос о прекращении сотрудничества с «нежелательным»‎ фондом будет решать правление.

«Судя по закону о нежелательных организациях, с ними невозможно сотрудничать в принципе, потому что это уголовно наказуемо. Поэтому мы не сможем сотрудничать и выполнять какие-то совместные проекты, не говоря уже о финансировании»‎, — сказал Бахмин.