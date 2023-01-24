В Новосибирске завели уголовное дело на отца уехавшего из России режиссера

«Тайга.Инфо»* сообщила, что в Новосибирске на бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина возбудили уголовное дело. Его сын Тимофей был театральным режиссером, он уехал из России. Тимофей Кулябин несколько лет назад стал известен постановкой «Тангейзер», которая возмутила православных активистов.
Областная прокуратура сообщила, что Кулябина-старшего обвинили в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК). У него прошли обыски, сейчас он задержан. Силовики оценили ущерб в 1,8 млн рублей, меру пресечения суд еще не избрал.
Александр Кулябин руководил театром последние 23 года. Его уволили с поста в конце 2022-го. Тимофей Кулябин несколько лет был главным режиссером «Красного факела».
В театре утверждали, что режиссер Тимофей Кулябин ушел из театра по собственному желанию, поскольку работал над постановками в других театрах, писал NGS. В 2014 году он становился фигурантом административных дел: православные активисты возмутились его постановкой «Тангейзер», а точнее использованием религиозной символики «не по назначению» и якобы ее осквернением. СК дело о «нарушении права на свободу совести и вероисповеданий» возбуждать отказался, писало РИА «Новости».
Режиссер уехал из России. Он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины. Еще до его ухода постановки режиссера в «Красном факеле» отменили.
Сегодня также стало известно об увольнении замминистра культуры Новосибирской области Григория Милогулова. В министерстве говорят, что он ушел по собственному желанию.
*«Тайгу.Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».