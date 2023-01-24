В Новосибирске завели уголовное дело на отца уехавшего из России режиссера

«Тайга.Инфо»‎* сообщила, что в Новосибирске на бывшего директора театра «Красный факел»‎ Александра Кулябина возбудили уголовное дело. Его сын Тимофей был театральным режиссером, он уехал из России. Тимофей Кулябин несколько лет назад стал известен постановкой «Тангейзер»‎, которая возмутила православных активистов.

Областная прокуратура сообщила, что Кулябина-старшего обвинили в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК). У него прошли обыски, сейчас он задержан. Силовики оценили ущерб в 1,8 млн рублей, меру пресечения суд еще не избрал.

Александр Кулябин руководил театром последние 23 года. Его уволили с поста в конце 2022-го. Тимофей Кулябин несколько лет был главным режиссером «Красного факела»‎.

В театре утверждали, что режиссер Тимофей Кулябин ушел из театра по собственному желанию, поскольку работал над постановками в других театрах, писал NGS. В 2014 году он становился фигурантом административных дел: православные активисты возмутились его постановкой «Тангейзер»‎, а точнее использованием религиозной символики «не по назначению» и якобы ее осквернением. СК дело о «нарушении права на свободу совести и вероисповеданий»‎ возбуждать отказался, писало РИА «Новости».

Режиссер уехал из России. Он публиковал фотографии флешмоба у Немецкого драмтеатра в Берлине в поддержку Украины. Еще до его ухода постановки режиссера в «Красном факеле»‎ отменили.

Сегодня также стало известно об увольнении замминистра культуры Новосибирской области Григория Милогулова. В министерстве говорят, что он ушел по собственному желанию.

*«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.