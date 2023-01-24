Президент Сербии не исключил, что может уйти в отставку

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что готов уйти в отставку, если это будет необходимо для «спасения страны»‎. Ранее он предполагал, что это может произойти для признания независимости Косово. В самом Косово снова обострение: вчера был обстрелян автомобиль на КПП, ранен серб.

«Это в любом случае мой последний мандат, я знаю, в чем моя обязанность. Если будет потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время, я бы не колебался… Я живу для страны, я солдат страны, и я сделаю то, что будет в государственных интересах в определенный момент»‎, — так ответил Вучич на вопрос о возможной отставке, передает ТАСС.

За несколько дней до этого в интервью каналу Prva Вучич связывал свой возможный уход с признанием независимости Косово. Он говорил, что если решение Запада по Косово будет таким, что он лично не готов будет его принять, то подаст в отставку.

Обострение конфликта между Косово и Сербией началось в прошлом году. Приграничный конфликт вылился в строительство баррикад и стрельбу между силовиками и протестующими. Вчера на КПП полиция Косово обстреляла автомобиль с сербами для «нейтрализации опасности». Полицейские пытались остановить машину для проверки, но те въехали в полицейское авто. Один серб был ранен, сообщал «Коммерсант»‎. Сербы, проживающие на севере Косово, говорят, что спецназ частично признанного государства постоянно преследует сербское население и не должен там находиться.