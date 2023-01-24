Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине 139 танков Leopard

DW* со ссылкой на Redaktionsnetzwerk Deutschland сообщила, что концерн Rheinmetall готов поставит в Украину 139 танков.

Из этого числа 22 машины Leopard 2A4 могут ввести в строй к концу года, а еще 29 подготовят уже к апрелю-маю 2023 года. Концерн может поставить также танки Leopard 1 — 88 штук.

Планировалось, что о поставках танков союзники Украины договорятся в прошлую пятницу, на восьмой встрече на базе НАТО «Рамштайн»‎. Но на прошлой неделе консенсуса по этому вопросу стороны не достигли.

Поставки этих машин зависели от решения Германии. Польские власти сообщали, что если разрешения не получат, то будет создана меньшая коалиция для поддержки Украины.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.