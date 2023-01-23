Главу Совета жен и матерей обвинили в «злоупотреблении свободой массовой информации»‎

В Самаре полицейские задержали Ольгу Цуканову, главу Совета матерей и жен. На нее составили протокол о «злоупотреблением свободой массовой информации»‎ (ст.13.15 КоАП РФ).

Как рассказывает «7*7»‎, ее задержали за час до вылета в Москву 22 января. Она должна была там встретиться с родными срочников и военнопленных и подать около 700 жалоб. Из отдела ее выпустили после того, как самолет улетел: Цуканова считает, что есть указ не впускать ее из Самарской области.

«Злоупотребление свободой массовой информации»‎ силовики нашли в одном из ее стримов на канале Совета матерей и жен: «Кто и за что прессует Совет матерей и жен»‎. В нем могут искать «дискредитацию армии»‎.

В декабре ее задерживали по пути в Москву. Полицейские сказали, что подозревают ее в перевозке наркотиков.