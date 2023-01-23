Подозреваемый в массовой стрельбе в Лос-Анджелесе покончил с собой

Мужчина, подозреваемый в массовой стрельбе в Лос-Анджелесе, застрелился после того, как к нему подошли полицейские. Он планировал устроить еще одну массовую атаку на другой клуб в ту же субботу во время празднования китайского лунного нового года, пишет Reuters.

Массовая стрельба произошла в Лос-Анджелесе в субботу вечером. Неизвестный пришел в танцевальный клуб и открыл огонь. Погибли 10 человек, еще 10 были ранены.

В соседнем городе Альгамбра, всего через 20 минут после первой атаки, он пытался устроить еще одну массовую стрельбу в клубе. Но, по словам прохожих, они вырвали у него оружие еще до того, как он произвел выстрелы. Отсюда он скрылся.

В воскресенье, через 12 часов после трагедии, к его фургону подошли полицейские. Тогда нападавший застрелился.

По словам местной полиции, им оказался 72-летний Хуу Кан Тран. Обстрелянный им танцевальный клуб в Монтерей-парке был популярен среди жителей старшего возраста. Погибшим было за 50 лет.

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