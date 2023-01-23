Владимира Мау «по собственному желанию»‎ сняли с поста ректора РАНХиГС

Правительство России сообщило, что Владимира Мау сняли с должности ректора РАНХиГС. В официальном сообщении в качестве причины ухода указано: «по собственному желанию и состоянию здоровья»‎. И.о. ректора назначили Алексея Комиссарова.

Владимир Мау проходил подозреваемым по делу о хищениях. В нем же фигурируют ректор «Шанинки»‎ Сергей Зуев, экс-замминистра просвещения Марина Ракова и проректор РАНХиГС Иван Федоров. В октябре прошлого года уголовное дело против Мау прекратили.

Комиссаров занимает должность проректора и директора института Высшей школы государственного управления РАНХиГС. С 2018 года руководит АНО «Россия — страна возможностей». До академической деятельности он руководил Фондом развития промышленности в правительстве Москвы.