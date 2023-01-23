Жена депортированного из Казахстана сотрудника ФСО Михаила Жилина попросила убежища во Франции

«Сибирь.Реалии»‎* сообщила, что жена сотрудника ФСО из Новосибирска Екатерина Жилина попросила политическое убежище во Франции.

Осенью семья Михаила Жилина приехала в Казахстан: Жилин хотел избежать отправки в Украину: о будущей командировке он узнал в сентябре. Сотрудник ФСО перешел границу нелегально, за что его задержали. В России у Жилина был допуск к гостайне: он обеспечивал связь Владимира Путина с регионами.

После отъезда на Жилина в России возбудили уголовные дела и объявили его в розыск. Поводом к международному розыску стало незаконное пересечение границы и дезертирство.

Казахстан отказал семье в убежище или статусе беженца. Михаила Жилина депортировали в конце декабря, он арестован. Семья считает, что его в принудительном порядке отправят в Украину.

*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.