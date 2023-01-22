Бывший премьер-министр Великобритании прибыл в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о визите в Киев бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Его визит в британском посольстве назвали неофициальным. Поездку заранее не анонсировали.

Это первый после отставки Джонсона визит в Киев. Он пообещал, что сделает все от себя зависящее, чтобы помочь Украине победить. Сейчас он занимает должность депутата от одного из округов Лондона, сообщили DW*.

Во врем визита он побывал в Буче и Бородянке Джонсона сопровождал глава Киевской области Алексей Кулеба, добавила ВВС.

Фото: Reuters.

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