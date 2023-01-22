Польша готова сформировать коалицию по поставке танков в Украину, если их не согласует Германия

Как пишет «Коммерсант»‎, Польша готова сформировать коалицию по поставкам танков Leopard 2 в Украину, даже если Германия не согласует поставки.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал неопределенную позицию Германии. По его словам, такие действия саботируют поддержку Киева другими странами.

«Украина и Европа выиграют эту войну — с Германией или без нее… Польша создаст меньшую коалицию из стран, готовых пожертвовать часть своей современной техники, современные танки воюющей Украине», — сказал политик в интервью агентству PAP.

Какие страны могут войти в коалицию, он не уточнил. Ранее о возможности поставок заявляли в несколько стран ЕС, но им нужно разрешение производителя. Германия объявила 20 января после встречи на базе НАТО «Рамштайн»‎, что согласия по поставкам достичь не удалось, но решение примут в ближайшее время.