На юриста из ХМАО возбудили уголовное дело

В Советском Ханты-Мансийского АО юриста Ксению Носову обвинили в подкупе потерпевших по уголовному делу о превышении полномочий полицейскими. Ранее она советовала им рассказать о давлении силовиков.

По информации «7*7», обратившихся к ней пострадавших избил полицейский, который заставил их дать выгодные следствию показания.

«Я посоветовала им рассказать об этом в суде, что они и сделали. После этого на меня и завели уголовное дело», — рассказала Ксения Носова.

Носова предполагает, что на одного из потерпевших оказали давление. Он сначала дал показания против полицейского, потом заявил о даче ложных показаний.