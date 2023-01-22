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#Новости

На юриста из ХМАО возбудили уголовное дело

22.01.2023

Она советовала потерпевшим рассказать о давлении силовиков

В Советском Ханты-Мансийского АО юриста Ксению Носову обвинили в подкупе потерпевших по уголовному делу о превышении полномочий полицейскими. Ранее она советовала им рассказать о давлении силовиков. 

По информации «7*7», обратившихся к ней пострадавших избил полицейский, который заставил их дать выгодные следствию показания. 

«Я посоветовала им рассказать об этом в суде, что они и сделали. После этого на меня и завели уголовное дело», — рассказала Ксения Носова.

Носова предполагает, что на одного из потерпевших оказали давление. Он сначала дал показания против полицейского, потом заявил о даче ложных показаний.



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