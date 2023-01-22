В стрельбе в Лос-Анджелесе погибли десять человек

Журналисты Reuters сообщили, что в массовой стрельбе в Лос-Анджелесе погибло десять человек. Неизвестный открыл стрельбу в субботу после 10 вечера в зале для бальных танцев во время празднования китайского лунного нового года. Погибли десять человек, еще один пострадавший в тяжелом состоянии.

Нападавший скрылся с места преступления.

«Наши сердца сочувствуют тем, кто потерял близких сегодня вечером в нашем соседнем городе Монтерей-Парк, где только что произошла массовая стрельба», — написал городской инспектор Лос-Анджелеса Кеннет Мехиа в Twitter.