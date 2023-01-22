Боррель: ЕС смог преодолеть энергетическую зависимость от России

Верховный представитель ЕС по международным делам и безопасности Жозеп Боррель завил, что ЕС смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей. Как передает «Коммерсант»‎, цены вернулись на уровень начала прошлого года.

Зависимость удалось преодолеть за несколько месяцев.

«Мы прошли чрезвычайно напряженную фазу роста цен, но они вернулись к довоенным значениям. Цена за мегаватт-час вернулась к довоенной цене, которая и так была очень высокой, потому что до войны Путин манипулировал ценами на газ. Но резкий пик в августе во многом был вызван спекулятивной напряженностью на рынках»,— сказал Боррель.

Из-за этого ситуацию на энергетическом рынке ЕС больше не стоит связывать с конфликтом в Украине. Теперь это структурная проблема союза.

После начала боев цены на энергию начали расти, Россия перекрыла поставки газа, а «Северный поток»‎ был выведен из строя после взрыва на трубопроводе. В начале 2023 года цены начали снижаться из-за теплой зимы, а также после введения потолка цен на нефть. Кроме того, большинство стран заменили поставщика энергоносителей.