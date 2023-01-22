Боррель: ЕС смог преодолеть энергетическую зависимость от России

Верховный представитель ЕС по международным делам и безопасности Жозеп Боррель завил, что ЕС смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей. Как передает «Коммерсант», цены вернулись на уровень начала прошлого года.
Зависимость удалось преодолеть за несколько месяцев.
«Мы прошли чрезвычайно напряженную фазу роста цен, но они вернулись к довоенным значениям. Цена за мегаватт-час вернулась к довоенной цене, которая и так была очень высокой, потому что до войны Путин манипулировал ценами на газ. Но резкий пик в августе во многом был вызван спекулятивной напряженностью на рынках»,— сказал Боррель.
Из-за этого ситуацию на энергетическом рынке ЕС больше не стоит связывать с конфликтом в Украине. Теперь это структурная проблема союза.
После начала боев цены на энергию начали расти, Россия перекрыла поставки газа, а «Северный поток» был выведен из строя после взрыва на трубопроводе. В начале 2023 года цены начали снижаться из-за теплой зимы, а также после введения потолка цен на нефть. Кроме того, большинство стран заменили поставщика энергоносителей.