Володин пригрозил глобальной катастрофой из-за поставок вооружения Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что поставки наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия»‎, — написал депутат в Telegram.

Европейские лидеры, добавил он, должны осознать ответственность перед человечеством. По его словам, это приведет к «страшной войне»‎ и «иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре»‎.

«Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны»‎, — подытожил Володин.