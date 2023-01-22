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После обыска в доме Байдена нашли новые секретные документы

22.01.2023

Обыск агенты ФБР проводили почти 13 часов

В доме президента США Джо Байдена агенты провели почти 13-часовой обыск, после чего были обнаружены еще шесть секретных документов. Об этом сообщил адвокат президента и прокурор, пишет CNN

Это уже четвертая находка секретных документов у Байдена. По словам адвоката Боба Бауэра, некоторые документы относятся к периоду его работы в Сенате, а часть к его работе в качестве вице-президента в администрации Обамы.

Вместе с документами изъяли несколько записей от руки, сделанных Байденом в качестве вице-президента. Ни Байден, ни его жена на обыске не присутствовали. 

Бывший президент США  Дональд Трамп также находится под следствием из-за секретных документов, которые оказались у него дома после ухода с поста. Он долго не отдавал записи, всего в его доме было около 15 коробок с документами, среди которых не меньше 100 файлов были с грифом «секретно»‎. 



Фото: Reuters. 

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