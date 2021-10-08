В Госдуме предложили убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»‎ Солженицына

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Депутат Госдумы Ольга Казакова заявила, что вопрос об исключении романа «Архипелаг ГУЛАГ» не стоит и не стоял, передает пресс-служба «Единой России»‎. По ее словам, включение и исключение разделов и произведений из школьной программы — это сложный и долгий процесс.

«Мы отстаивали и отстаиваем историческую правду. Наши дети должны знать не только славные, но и драматические страницы нашей истории, истории великого народа», — добавила Казакова.

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Заместитель руководителя фракции «Единая Россия»‎ в Госдуме Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы по литературе произведения, которые «не соответствуют действительности»‎. Среди них депутат назвал «Архипелаг ГУЛАГ»‎ Александра Солженицына, пишет ТАСС. В нем он «вымазал в грязи» свою собственную Родину, считает депутат.

Изменения в программу планируют ввести в нынешнем году. Вернут к изучению «Молодую гвардию»‎ Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева ‎.

«Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, «сплетни в виде версий»‎, как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены»‎, — сказал Вяткин.

Вяткин добавил, что «рубить с плеча»‎ не будут, но хотят восстановить историческую справедливость в отношении патриотических советских произведений.

«Как показал исторический анализ «Архипелага ГУЛАГа»‎, который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были «высосаны из пальца»‎, придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымазал в грязи свою собственную Родину»‎, — сказал Вяткин.

Предложения по «лишним»‎ произведениям и финансированию кино будет собирать думский комитет по культуре. Речь идет о работах, в которых авторы «унижают Россию и поливают ее грязью»‎.

Фото: РГСУ.