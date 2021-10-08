В Госдуме предложили убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ»‎ Солженицына

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Депутат Госдумы Ольга Казакова заявила, что вопрос об исключении романа «Архипелаг ГУЛАГ» не стоит и не стоял, передает пресс-служба «Единой России». По ее словам, включение и исключение разделов и произведений из школьной программы — это сложный и долгий процесс.
«Мы отстаивали и отстаиваем историческую правду. Наши дети должны знать не только славные, но и драматические страницы нашей истории, истории великого народа», — добавила Казакова.
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Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы по литературе произведения, которые «не соответствуют действительности». Среди них депутат назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, пишет ТАСС. В нем он «вымазал в грязи» свою собственную Родину, считает депутат.
Изменения в программу планируют ввести в нынешнем году. Вернут к изучению «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Горячий снег» Юрия Бондарева .
«Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, «сплетни в виде версий», как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены», — сказал Вяткин.
Вяткин добавил, что «рубить с плеча» не будут, но хотят восстановить историческую справедливость в отношении патриотических советских произведений.
«Как показал исторический анализ «Архипелага ГУЛАГа», который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были «высосаны из пальца», придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымазал в грязи свою собственную Родину», — сказал Вяткин.
Предложения по «лишним» произведениям и финансированию кино будет собирать думский комитет по культуре. Речь идет о работах, в которых авторы «унижают Россию и поливают ее грязью».
Фото: РГСУ.