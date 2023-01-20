Главные новости политики 20 января

На фронте

В Германии состоялась встреча на базе НАТО «Рамштайн»‎. Договориться о поставках немецких танков, как призывал Киев, не удалось, но 10 стран объявили о беспрецедентной военной помощи Украине. Великобритания, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Чехия, Нидерланды, Дания и Германия готовы предоставить танки, вертолеты, артиллерию, зенитно-ракетные комплексы, бронеавтомобили и множество другой техники.

Помимо этого, сегодня утром США объявили об утверждении 30-го пакета помощи Киеву на 2,5 млрд долларов. В него вошли машины пехоты, бронированные машины и боеприпасы.

Минобороны Великобритании оценило численность ЧВК «Вагнер»‎ в Украине в 50 тыс. человек. «ЧВК Вагнера-Центр» зарегистрирована в ЕГРЮЛ как юридическое лицо, занимающееся «консалтингом в области управления». В министерстве подчеркивают, что наемничество и ЧВК остаются вне закона в России. Британская разведка считает, что Пригожин частично финансировал ЧВК из своих доходов по госконтрактам. Активная публичная деятельность и регистрация в ЕГРЮЛ, вероятно, направлены на то, чтобы узаконить организацию.

Сегодня «Дождь»‎* рассказал, что ЧВК отправляет в Россию пустые гробы. Героиня репортажа рассказала, что после похорон ее муж оказался в украинском плену.

В Москве обнаружили ПВО в центре города и спальных районах. Установили комплексы и в 10 км от резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево. Кремль переадресовал вопросы об этом в Минобороны, а в Госдуме назвали сообщения и фото размещенных на крышах систем — «фейками»‎.

Пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову задали вопрос о том, почему в АП признали действующим указ о частичной мобилизации. Он назвал это «юридической особенностью»‎.

«Мне нужно уточнить будет. Думаю, что скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда поясню ситуацию. Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина»‎, — цитирует Пескова «Интерфакс»‎.

В Донецкой области российские войска нанесли удар по Краматорску. Ракета упала рядом с детским садом, сообщил украинский глава Донецкой области Павел Кириленко. Один человек ранен.

В области обстреливали Угледар, Авдеевку, Бахмут, Часовый Яр и другие населенные пункты. В Бахмуте один человек погиб, в Дробишеве Лисичанского района погибли два человека.

Минобороны сообщило о взятии Клещеевки. Вчера это объявили в ЧВК «Вагнер»‎. Министерство указало, что населенный пункт захватили «добровольцы штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии»‎.

В России

«Важные истории»‎** подсчитали, что в России коммунальные аварии происходят каждые семь минут. Система ЖКХ изношена на 90% и более, а для ее восстановления необходимо около 4 трлн рублей. Из-за изношенных труб люди погибают в колодцах и ямах с кипятком или от порывов труб в своих квартирах. Потери тепла составляют до 60%, а водопроводной воды — 23% из-за ветхих сетей. Тарифы на ЖКХ регулярно растут.

«Для полного обновления всех коммунальных сетей в России нужно порядка 4 триллионов рублей. И эти деньги у страны есть, но тратить их предпочитают на войну. Только за первые 9 месяцев полномасштабного вторжения в Украину на технику, боеприпасы и военных власти России потратили примерно 5,7 триллиона рублей»‎, — добавили журналисты.

Девять авиакомпаний прекратили полеты в России. Это произошло в первую очередь из-за санкций: некоторые не смогли получить иностранные самолеты, а некоторые — запчасти. Сокращение игроков произошло в сегменте грузовых, чартерных и деловых перевозок, добавили эксперты. Но в области пассажирских авиаперевозок пока все стабильно.

РБК сообщила, что в Москву в конце января прибудет новый посол России в США Линн Трейси. Она не исключала, что в перспективе может быть увеличена выдача виз.

Главой Счетной палаты может стать замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Однако источники отметили также, что «интрига сохраняется»‎, и консультации идут до сих пор.

Глава «Справедливой России — За правду»‎ Сергей Миронов опубликовал фото с подарком от Евгения Пригожина — «кувалдой ЧВК»‎. Это не первый его «комплимент»‎ «Вагнеру»‎: ранее он «боролся»‎ за захоронение бывших заключенных с воинскими почестями и предлагал узаконить ЧВК.

Политолог Аббас Галлямов объяснил поступок Миронова просто: он трус.

«Он просто трус, который испугался угроз Пригожина в адрес недостаточно «патриотичных» элит. Вообще, главная проблема России — это вовсе не автократические замашки «глубинного народа», как считают некоторые. Нет, это трусость отечественного истеблишмента»‎, — написал в Telegram политолог.

Репрессии

Абубакар Янгулбаев, сын Заремы Мусаевой, которую год удерживают в грозненском СИЗО, записал видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он предложил ему обмен: забрать его вместо мамы.

«А меня можете хоть каждый день пытать, издеваться, убивать, воскрешать и все заново»‎, — сказал он.

Петербургскую художницу Сашу Скочиленко оставили в СИЗО. После доноса пенсионерки весной прошлого года ее обвинили в «дискредитации армии»‎. Скочиленко не признала вину,

Студентку из Архангельска Олесю Кривцову*** не отпускают в академический отпуск: сейчас она на домашнем аресте. Ее обвинили по доносу одногруппников в «дискредитации армии»‎. Руководство вуза говорит, что нет оснований оформить академический отпуск в связи со следствием, а документы о больничном она должна принести сама. Суд запретил ей выходить из дома.

ЦИК сообщил, что началась подготовка к президентским выборам. Но из-за ужесточенного закона об «иноагентах»‎ из состава избирательной комиссии исключили четверых «иноагентов»‎: по новым правилам, они не могут участвовать в работе органа.

Алексей Горинов попросил помощи для Михаила Кригера. В СИЗО ему нужны деньги на покупку нормальной еды и бытовых предметов.

Экономика

Из России смогли уйти около 8,5% иностранных компаний из стран ЕС и G7. Всего, по оценкам экспертов, в России работало 1,4 тыс. более-менее крупных предприятий из этих стран. Большая часть предприятий сократила операции в России, но выжидает. Вывести бизнес сейчас трудно: в России для покупки недостаточно капитала, а ЦБ и правительство установили препоны для вывода денег. Компаний из «дружественных» стран в России всего несколько сотен.

Reuters сообщает, что Россия оставалась вторым по величине источником сырой нефти для Китая в 2022 году. Основным поставщиком остается Саудовская Аравия. Китайские НПЗ скупали российскую нефть с большими скидками. Импорт сырой нефти из России вырос в 2022 году на 8% по сравнению с 2021 годом до 86,25 млн тонн, что эквивалентно 1,72 млн баррелей в сутки, показали данные Главного таможенного управления, опубликованные в пятницу.

В посольстве России в США возмутились скорой передачей замороженных российских активов, которую объявил Минюст США. По мнению посла Анатолия Антонова, это игнорирование общепринятых юридических норм и базовых американских ценностей, защиты частной собственности.

В мире

Активисты в Сербии планируют через суд прекратить вербовку граждан Сербии в ЧВК «Вагнер»‎. Они подали соответствующее заявление о преступлении. Подозреваемыми они называют посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко и главу Агентства государственной безопасности и информации Сербии Александра Вулина. Глава ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин отрицает, что ЧВК присутствует в Сербии. И сербов, по его словам, сейчас в рядах наемников нет. Правда на днях о подготовке сербских добровольцев сообщал пророссийский глава Запорожской области Евгений Балицкий.

В Казахстане депутат Азамат Абильдаев лишился мандата из-за поддержки начатой Владимиром Путиным «спецоперации»‎ в Украине. В партии назвали это не личной позицией, а противоречащим позиции партии и нарушением партийной и депутатской этики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не приветствует возобновление авиасообщения с Россией. Она призвала ужесточить правила нахождения россиян в стране: в области открытия бизнеса, покупки собственности, открытия русских школ. Как пишет «Коммерсант»‎, она призвала «изучить вопрос притока российских граждан со всеми его социальными и политическими параметрами, чтобы общественность почувствовала, что ее национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются»‎. Предложение главы российского МИД Сергея Лаврова о возобновлении авиасообщения, который поддержал глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, она назвала старым трюком, которой нужен только для того, чтобы поссорить Грузию с западными партнерами.

*«Дождь»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

**«Важные истории»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.

***Олесю Кривцову российские власти внесли в список «экстремистов и террористов»‎.