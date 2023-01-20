«Дождь»‎*: ЧВК «Вагнер»‎ сообщила о смерти завербованного заключенного, но после похорон его нашли в украинском плену

«Дождь»‎* обнаружил в соцсетях несколько историй о том, что ЧВК «Вагнер»‎ присылает родным погибших экс-заключенных пустые гробы. Подтвердило информацию произошедшее с героиней Ангелиной: ее мужа завербовали в колонии, где он отбывал срок за убийство. В Украине он погиб: ей пришли все документы о смерти из Бахмута. Но после похорон он нашелся в украинском плену.

О вербовке мужа в ЧВК Ангелина узнала от родственницы другого заключенного осенью. В конце декабря представители «Вагнера»‎ сообщили ей, что муж погиб, выдали цинковый гроб, подписанное в Бахмуте свидетельство о смерти, медали от ЧВК и награду от «ЛНР»‎.

«Они нам сказали, что нет нужды вскрывать гроб, потому что прежде чем отправлять [на войну] они берут какие-то ДНК, и когда трупы обнаруживают, они сравнивают. Они нам сказали: мы даем вам стопроцентную гарантию, что это он», — рассказывает Ангелина.

Неизвестный мужчина написал ей через несколько недель после похорон: он сообщил, что муж жив и находится в Дебальцево. Через несколько дней ей позвонили уже из СБУ и сказали, что ее муж ранен и находится в плену с октября. В УФСИН Ангелине информацию давать отказались, сославшись на «конфиденциальность»‎.

*«Дождь»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.