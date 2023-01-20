Уйти из России смогла только каждая десятая иностранная компания

Экономисты швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена подсчитали, что полностью ушли из России около 8,5% из 1,4 тыс. компаний из G7 и ЕС.

Проблема в том, что продавать бизнес некому: у российских предпринимателей недостаточно капитала. ЦБ и правительство России ввели ограничения на вывод денег из страны, что тоже осложняет ситуацию для иностранных бизнесменов, передает «Коммерсант»‎.

Исследователи пришли к выводу, что большинство компаний сократили свои операции в России, но полностью не ушли с рынка и занимают выжидательную позицию. Среди оставшихся инвесторов из «недружественных стран»‎ около 25% — немецкие, 15% из США, а 10% — итальянские и японские.

При этом компаний из «дружественных стран», по оценке экономистов, в России мало — всего несколько сотен.