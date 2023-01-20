В СИЗО год удерживают Зарему Мусаеву. Ее сын, оппозиционер Янгулбаев предложил себя вместо нее

Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев записал видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он предложил обменять себя на свою мать Зарему Мусаеву, которая уже год находится в СИЗО по обвинению в применении «насилия над полицейским»‎.

Янгулбаев заявил, что Кадыров нарушил правила страны и человеческой морали, похитил его мать.

«Он доказал, что он террорист и действует террористическими методами. Он призывает к ядерной войне в Украине, убивать по национальному признаку. Он похищает родственников своих политических оппонентов, общественных активистов и критиков‎, — говорит Янгулбаев. — Моя мать находится в заточении, но она не должна там находиться, не должна нести ответственность за действия своих сыновей. Если ты мужчина и олицетворение максимальной маскулинности, то ты обязан ее отпустить. Но если в России и Чечне не действуют законы, а правила войны, то давай обменяем ее на меня. Не надо трогать женщин, забери меня вместо нее»‎.

Он добавил, что верил в помощь общественного резонанса для помощи матери. Но «война все списала»‎, а «в России больше не осталось места для закона, прав и свобод человека»‎, считает Янгулбаев.

«А меня можете хоть каждый день пытать, издеваться, убивать, воскрешать и все заново»‎, — закончил активист.

Зарема Мусаева — жена бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Она проходила свидетелем по делу о мошенничестве, но по мнению правозащитников, так силовики хотели расправиться с семьей правозащитника Абубакара Янгулбаева. За месяц до задержания матери он публично сообщил о том, что его родственники в Чечне пропали.

Мусаеву похитили из дома силовики в Нижнем Новгороде 20 января 2022 года и 1,5 тыс. километров везли до Чечни. После ей предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК). Следствие считает, что она расцарапала лицо полицейскому. На последнем суде экспертиза подтвердила, что это не принесло вреда здоровью полицейского. Из СИЗО ее не выпускают, хотя у нее диабет. Не помогло в том числе обращение в ЕСПЧ.