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#Новости

Обвиняемую в «фейках»‎ об армии Сашу Скочиленко суд оставил в СИЗО

20.01.2023

Весной прошлого года она заменила ценники в магазине на листовки с информацией о боях

«ОВД-Инфо»‎* сообщило, что в Санкт-Петербурге художницу Сашу Скочиленко оставили в СИЗО, смягчить меру пресечения суд отказался. 

Она под арестом с 13 апреля прошлого года по обвинению в распространении «фейков»‎ об армии. Девушка заменила ценники в магазине на листовки с информацией о боях в Украине. На них были новости об обстреле драмтеатра в Мариуполе и гибели мирных жителей. Донос на нее написала пенсионерка.

Скочиленко не признала вину, хотя признала факт распространения листовок. К следствию у нее несколько вопросов, в частности, как появился мотив политической ненависти, который ей вменяет следствие. 


Фото: Александра Астахова. 


*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

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