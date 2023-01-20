Обвиняемую в «фейках»‎ об армии Сашу Скочиленко суд оставил в СИЗО

«ОВД-Инфо»‎* сообщило, что в Санкт-Петербурге художницу Сашу Скочиленко оставили в СИЗО, смягчить меру пресечения суд отказался.

Она под арестом с 13 апреля прошлого года по обвинению в распространении «фейков»‎ об армии. Девушка заменила ценники в магазине на листовки с информацией о боях в Украине. На них были новости об обстреле драмтеатра в Мариуполе и гибели мирных жителей. Донос на нее написала пенсионерка.

Скочиленко не признала вину, хотя признала факт распространения листовок. К следствию у нее несколько вопросов, в частности, как появился мотив политической ненависти, который ей вменяет следствие.

Фото: Александра Астахова.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.