Четверых «иноагентов»‎ исключили из состава ЦИК

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что началась подготовка к президентским выборам. Но после вступлени в иду поправок в закон об «иноагентах»‎, из состава избирательной комиссии исключили четырех «иноагентов»‎.

«У нас членами комиссий не могут быть люди с двойным гражданством, так же как и иноагенты. Как только вышел закон, мы сразу провели работу, выявили у себя четыре «иноагента» из всех почти 900 тысяч членов комиссий. Их полномочия прекращены», — цитирует Памфилову РИА Новости.

По поводу президентских выборов Памфилова добавила, что сейчас идет работа по цифровой, методологической, организационной и кадровой подготовке.

Выбору президента состотс 17 марта 2024 года. В Кремле сообщали, что работают над переизбранием Владимира Путина, который о своих планах официально еще не объявил. Окончательной идеологической темы нет, но возможно это будет «единство»‎.