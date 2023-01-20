Алексей Горинов попросил помощи для Михаила Кригера

Алексей Горинов из СИЗО написал письмо с просьбой о помощи активисту Михаилу Кригеру. Ему нужна финансовая поддержка, чтобы купить нормальную еду. Письмо опубликовал «Мемориал»‎*.

«Огромная благодарность всем, кто предлагает мне свою помощь денежными средствами или посылками. В целом я пока ни в чём не нуждаюсь в тех условиях, в которых нахожусь.

А вот мой друг и соратник Михаил Кригер сейчас в сложном положении. Многие из вас его знают и видели на общественных мероприятиях как человека с ящиком, собирающего пожертвования в помощь политзаключённым.

Михаил добрый, бескорыстный человек, всегда готовый прийти на помощь ближнему. Сейчас он находится в Бутырском СИЗО из-за своих оппозиционных и антивоенных публикаций и комментариев в Facebook**. Ему нужна поддержка не только в виде писем. Ваши пожертвования в виде небольших денежных средств, переведенных на его счёт в СИЗО, позволят Михаилу что-то заказать себе из нормальной еды, предметов быта и личной гигиены. Вы можете также сами что-то заказать для него и оплатить на соответствующем сайте.

Сам Михаил никогда не попросит о помощи»‎, — написал Горинов.

Реквизиты для помощи указаны в публикации «Мемориала»‎*.

Михаила Кригера обвинили в оправдании терроризма и возбуждении ненависти или вражды. Поводом стали посты двухлетней давности. Его признали политическим заключенным.

*«Мемориал»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎, организация ликвидирована по решению суда.

**Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской.