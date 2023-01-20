Призывавшего к «десатанизации»‎ помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова освободили от должности

«Коммерсант»‎ сообщил, что Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова.

Павлов был известен тем, что призывал к «десатанизации»‎ Украины, рассуждал о неоязыческих культах в беседе с «Аргументами и фактами»‎. По его мнению, распространение сект было из-за США. Правда, к сектам он приравнивал любавичских хасидов. Павлов писал, что «главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами».

В Еврейской общине потребовали объяснений. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев вынужден был извиниться. Он сказал, что в тексте Павлова были ошибочные строки о любавичских хасидах, это было его личное мнение, и с Павловым проведена работа.