Депутат в Казахстане лишился мандата из-за поддержки России в Украине

ЦИК Казахстана лишил депутата Азамата Абильдаева полномочий из-за его интервью казахской «Радио.Свобода»*, в котором он поддержал «спецоперацию» Владимира Путина в Украине. Его также исключили из демократической партии «Ак жол», пишет «Настоящее время»*.
Руководство «Ак жол» само обратилось в ЦИК с просьбой о лишении Абильдаева полномочий. Сначала партийцы говорили, что это личное мнение депутата, но председатель «Ак жол» Азат Перуашев указал, что подобные высказывания противоречат позиции партии и «нарушают партийную и депутатскую этику».
Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил парламент, внеочередные выборы должны пройти 19 марта.
*«Радио.Свобода» и «Настоящее время» Минюст России считает «иностранными агентами».