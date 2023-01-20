Депутат в Казахстане лишился мандата из-за поддержки России в Украине

ЦИК Казахстана лишил депутата Азамата Абильдаева полномочий из-за его интервью казахской «Радио.Свобода»‎*, в котором он поддержал «спецоперацию»‎ Владимира Путина в Украине. Его также исключили из демократической партии «Ак жол»‎, пишет «Настоящее время»‎*.

Руководство «Ак жол»‎ само обратилось в ЦИК с просьбой о лишении Абильдаева полномочий. Сначала партийцы говорили, что это личное мнение депутата, но председатель «Ак жол»‎ Азат Перуашев указал, что подобные высказывания противоречат позиции партии и «нарушают партийную и депутатскую этику»‎.

Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил парламент, внеочередные выборы должны пройти 19 марта.

*«Радио.Свобода»‎ и «Настоящее время»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.