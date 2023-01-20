РБК: главой Счетной палаты может стать Дмитрий Козак

Два источника сообщили РБК, что главой Счетной палаты может стать замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Однако источники отметили также, что «интрига сохраняется»‎, и консультации идут до сих пор.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Козака. «Никогда не анонсируем»‎, — сказал он.

Рассмотреть кандидатов Совет Федерации может на следующей неделе. Назначать руководителя СП будет президент, после того как СФ предложит ему не меньше трех кандидатов. При этом, если его не устроят предложенные специалисты, то он может предложить своего человека.

Прежний глава СП Алексей Кудрин ушел с поста в прошлом году и перешел в «Яндекс». Он предлагал на замену первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.