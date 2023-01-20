Девять авиакомпаний остановили полеты в России в прошлом году

«Коммерсант»‎ выяснил, что в России по итогам 2022 года ушли с рынка девять авиакомпаний. Эксперт тем не менее отметил, что в пока ситуация в крупных пассажирских авиакомпаниях устойчива, а в грузовом, чартерном и деловом сегментах сокращение игроков было ожидаемым.

За предыдущие пять лет с 2017 по 2021 годы сертификат эксплуатанта у авиакомпаний отзывали всего пять раз. В 2022 году отозвали документ сразу у четырех компаний.

Санкции стали основной причиной остановки работы. Некоторые не смогли начать полеты из-за отказов иностранных производителей в поставке техники, у других начались проблемы с запчастями.

По словам главного редактора портала frequentflyers.ru Ильи Шатилина, уход с рынка компаний в грузоперевозках, чартерном и деловом сегменте ожидался. Несмотря на то, что положение крупных компаний в области пассажироперевозок он оценил устойчиво, нынешний год также будет тяжелым для отрасли. Но в ближайшее время крупные участники рынка вряд ли прекратят работу.