Активисты требуют через суд прекратить вербовку в ЧВК «Вагнер»‎ в Сербии

Сербские и проукраинские активисты в четверг подали заявление об уголовном деле против ЧВК «Вагнера»‎ и ее сторонников. Они обвиняют их в вербовке сербов для участия в боевых действиях в Украине, пишет Reuters. Создатель ЧВК Евгений Пригожин отрицает присутствие и вербовку наемников в Сербии.

По словам адвоката и руководителя правозащитной группы «Октябрь»‎ Чедомира Стойковича, среди обвиняемых посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава Агентства государственной безопасности и информации Сербии Александр Вулин.

«У нас есть обоснованные подозрения, что Вулин отдавал приказы, директивы и инструкции о том, что деятельность ЧВК в Сербии не должна быть предотвращена», — сказал он.

Адвокат добавил, что посол пользуется дипломатической неприкосновенностью, из-за чего не может быть привлечен к ответственности в Сербии, но его можно выслать из страны. Сейчас гособвинение должно решить, продолжать дело или нет.

Евгений Пригожин, несмотря на множество рассказов о том, что в ЧВК воюют граждане Норвегии, Финляндии, Чехии и США, отрицал вербовку наемников в Сербии.

«ЧВК «Вагнер» никогда не была в Сербии. И никаких контактов с Сербией не имела. Сербских граждан в настоящий момент в ЧВК «Вагнер» нет, и не было уже длительное время. Поэтому все слухи, которые нагнетают вокруг взаимодействия группы «Вагнер» и Сербии, не имеют под собой никаких оснований. Насколько мы знаем, сербы и сами прекрасно справляются со своими проблемами. И я желаю им удачи и процветания. А вот если межнациональный конфликт возникнет на территории США, то, безусловно, мы в нем поучаствуем. Ждём от советника Госдепа Дерека Шолле приглашение», — сказал Пригожин.

Дерека Шолле он упомянул потому, что на прошлой неделе именно он высказал президенту Сербии Александру Вучичу опасения об активности ЧВК в стране. Вучич также требовал прекратить вербовку наемников — он говорил, что ЧВК размещает объявления о наборе в свои ряды на сербском языке на российских ресурсах.

Минобороны Сербии напомнило об уголовном наказании для наемников, которые будут участвовать в заграничных конфликтах: с 2014 года десятки граждан Сербии участвовали на стороне России в боях на Донбассе, за что по возвращении получили сроки. При этом пророссийский глава Запорожской области Евгений Балицкий утверждал на прошлой неделе, что в регионе идет тренировка добровольцев из Сербии, которые уже участвуют в охране населенных пунктов.

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