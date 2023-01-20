В Архангельске арестованной студентке Олесе Кривцовой отказали в академическом отпуске

SOTA сообщила, что в Архангельске обвиняемой в «дискредитации армии»‎ студентке Олесе Кривцовой* отказали в академическом отпуске. В вузе посчитали недостаточным основанием для этого арест и следствие.

Кривцову обвинили по двум статьям: о «повторной дискредитации армии»‎ (ч.1 ст.280.3 УК) и «оправдании терроризма»‎ (ст.205.2 УК). Из-за последнего обвинения ее уже внесли в список «террористов и экстремистов».

Ее задержание и домашний арест пришлись на зачетную неделю. Мама обратилась в вуз с просьбой предоставить дочери академический отпуск. Но в Северном (Арктическом) федеральном университете отказали. Руководство считает недостаточными предоставленные мамой документы об аресте и больничном. Также они потребовали, чтобы документы принесла лично Олеся*, но ей по условиям домашнего ареста запрещено выходить из дома.

«По следственным делам — такой причины нет», — подчеркнули в университете.

На девушку донесли одногруппники. Один из них сказал, что это «долг патриота»‎.

«А еще лучше — освещение в медиа. Травля всё сделает лучше, чем МВД», — высказался одногруппник.

*Олесю Кривцову российские власти считают «террористкой и экстремисткой».Фото: