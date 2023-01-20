Пригожин отказался от претензий к Венедиктову* за то, что тот назвал его «хозяином ЧВК «Вагнер»‎ в эфире «Эха Москвы»‎*

Евгений Пригожин отказался от претензий к Алексею Венедиктову* и «отдал ему победу»‎ в будущем суде. Суд 6 февраля должен пересмотреть августовское решение о признании «недостоверной»‎ фразу журналиста в эфире «Эха Москвы»‎* о том, что Пригожин является «хозяином ЧВК «Вагнер»‎.

По словам Пригожина, судиться с журналистом тогда его заставила «конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК «Вагнер» не существует»‎. Все это из-за непубличной работы вагнеровцев и множества «врагов и завистников»‎ у ЧВК.

«Сегодня, когда режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову*. А если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал. Я таким образом не противодействовал и не пытаюсь противодействовать решениям суда. Пусть российский суд будет беспристрастным»‎, — написал Пригожин.

Он также добавил, что «суд принял позицию Венедиктова»‎, хотя это не так. Рассмотрение дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами состоится 6 февраля. Как добавил Алексей Венедиктов*, «суд еще не принял решения, Евгений Викторович, суд впереди»‎.

*«Эхо Москвы»‎ и Алексея Венедиктова Минюст России считает «иностранными агентами»‎.