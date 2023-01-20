WP: Директор ЦРУ тайно посетил Киев на прошлой неделе

Журналисты The Washington Post рассказали, что в конце прошлой недели в Киеве с тайным визитом был директор ЦРУ Уильям Бернс. С президентом Украины Владимиром Зеленским он обсуждал планы России на ближайшие недели и месяцы.

«Директор Бернс поехал в Киев, где он встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским и усилил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии»‎, — заявил представитель США.

Бернс во время встречи подчеркивал, что ситуации на поле боя требует срочности, а помощь в какой-то момент будет труднее получить.

Поддержка в 45 млрд долларов, которую США объявили еще в декабре, сохранится по крайней мере до июля или августа. Также в Киеве надеются на принятие еще одного пакета помощи Украине в Конгрессе США.