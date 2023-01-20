Посольство России в США прокомментировало скорую передачу замороженных российских активов Украине

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал планы США в скором времени предоставить Украине замороженные российские активы. По его мнению, это игнорирование общепринятых юридических норм и базовых американских ценностей, защиты частной собственности.

«По сути подтверждается, что Белый дом не гнушается склонять Фемиду к обслуживанию собственных узко конъюнктурных интересов. В данном случае — ради декларируемой «борьбы с российской угрозой» и поддержки киевского режима. Подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства. Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной, да и международной финансовой системе, а также безопасности долларовой юрисдикции»‎, — добавил в заявлении Антонов.

Как писала РБК, вчера Минюст США анонсировал скорую передачу замороженных активов. Об этом же говорил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Всего западные страны заморозили около 300 млрд долларов.