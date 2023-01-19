Главные новости политики 19 января

На фронте

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что число погибших после удара по жилому дому в Днепре увеличилось до 46 человек. Неопознанными остаются 11 человек, столько же числятся пропавшими без вести. Выросло и число раненых до 80 человек.

Российская ракета атаковала девятиэтажный жилой дом 14 января. В Кремле отрицают, что российские войска наносили удар по гражданским объектам. В городах России — Омске, Белгороде, Иваново, Владивостоке — появляются стихийные мемориалы погибшим: коммунальщики убирают цветы, но люди несут их вновь.

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин сообщил, что взят населенный пункт Клещеевка. По его словам, он — один из важных пригородов Бахмута.

«Исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер». Клещеевка освобождена. Вокруг Клещевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли.

Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска, это не так. ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться. Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», — сказано в его сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Давосе, усомнился, что в России решения принимает Владимир Путин.

«Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что президент России, который иногда появляется на хромакее, это он и есть. Я не совсем уверен, что он жив и принимает решения. А тогда кто там принимает решения? У меня нет такой информации», — цитирует Полонского «Политика страны»‎.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, что «Путин и Россия есть и будут всегда»‎. И это Зеленский предпочитал бы, чтобы России и Путина не было.

Глава Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев на встречу с Зеленским.

«Мы слышим ваше сообщение. Нужно больше систем ПВО и артиллерии, больше боеприпасов. Я твердо верю, что танки надо поставить. Мы хотим поддержать вас, потому что понимаем, что следующие несколько недель могут стать решающими для того, что будет дальше»‎, — написал он в своем Twitter.

Завтра также планируется встреча на базе Рамштайн в Германии, где будут обсуждать помощь Украине.

Дмитрий Медведев снова угрожает ядерным оружием. Он сказал, что если ядерная держава проиграет в обычной войне, то это «может спровоцировать начало ядерной»‎. Песков на брифинге, комментируя его высказывание, сказал, что это никак не меняет российскую ядерную доктрину.

В России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в антисемитский скандал — второй за год. Вчера на пресс-конференции, посвященной итогам российской дипломатии в 2022 году, он сравнил США и союзников с Гитлером. Они якобы планируют «окончательно решить русский вопрос»‎. Извинений потребовали в Европейском еврейском конгрессе, поскольку слова Лаврова посчитали ‎искажением памяти о холокосте на самом базовом уровне. Оскорбительными назвали его высказывание и в США.

В мае прошлого года в интервью итальянскому телеканалу «Медиасет»‎ министр говорил о том, что у «Гитлера тоже была еврейская кровь»‎, указывая на еврейское происхождение Владимира Зеленского. Израиль требовал от него извинений, но сам Лавров их не принес. Как сообщал кабинет премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, за него это сделал Владимир Путин.

Депутаты Госдумы создали рабочую группу, которая займется разработкой и экспертизой законов, касающихся сохранения и укрепления традиционных ценностей. Депутат Дмитрий Гусев объяснил задачу законодателей: нужно, чтобы женщины рожали много, в семьях были минимум четверо детей. Женщины при этом должны строить карьеру, а то кончат как Анна Каренина, блеснул примером депутат. Он объяснил, что у нее был к 30 годам ребенок-школьник, а карьеры не было. Если бы была, то ее судьба сложилась бы иначе, считает Гусев.

Депутаты также продолжают «предлагать идеи»‎, как бы использовать конфискованное имущество уехавших россиян. Анна Кузнецова предложила отдавать все на решение проблемы с обеспечением жильем детей-сирот. Их в очереди на получение квартир сейчас 288 тыс. человек. Сенатор Андрей Клишас считает, что такую инициативу можно реализовать только с поправками в УК, а «уехать из страны — не преступление»‎.

Роскомнадзор разработал критерии для определения «пропаганды ЛГБТ»‎. Приказ еще не одобрен и идут консультации с игроками рынка, пишут «Ведомости»‎. При этом РКН уже подготовил список фильмов и сериалов для стриминговых сервисов, которые могут попасть под запрет.

Предварительно под «пропагандой»‎ предлагают понимать информацию, которая:

- Направлена на убеждение о допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними

- Убеждает в привлекательности «нетрадиционных»‎ сексуальных отношений и предпочтений, оправдывает отказ от «традиционных» связей в их пользу, вызывает интерес к «нетрадиционным»‎ отношениям

- Создает искаженное представление о социальной равноценности «традиционных»‎ и «нетрадиционных»‎ сексуальных отношений

- Направлена на формирование положительного отношения к смене пола, в том числе содержащей обоснование или оправдание допустимости

- Выражает одобрение тем, кто меняет пол и «отрицает свою природную половую принадлежность»‎.

Если эти критерии примут в ближайшее время, то они начнут действовать с 1 сентября 2023 года сроком на шесть лет.

Репрессии

Автора канала «Протестный МГУ»‎ Дмитрия Иванова избили после заседания суда. Он отказался протягивать руки для наручников конвоиру, когда его адвокат Мария Эйсмонт еще общалась с судьей. Обиженный конвоир вызвал подкрепление, Дмитрия заволокли в конвойное помещение и избили дубинкой, угрожая изнасилованием. Сейчас его здоровье в безопасности, вчера вечером медик в СИЗО обнаружил «только гематомы»‎ и посоветовал обратиться к нему позже.

Администраторам оппозиционного канала «Пермь 36,6»‎ угрожают экстремистским делом. Полиция вызвала администраторов и их родителей в полицию. Потом потребовали удалить все материалы и видео. Срок дали — неделю. Администраторы сказали, что ничего удалять не будут.

Правительство установило правила контроля за «иноагентами»‎, пишет РБК. Сотрудники Минюста не чаще раза в год (плановые проверки) могут посещать мероприятия «иноагентов»‎, запрашивать у юридических лиц распорядительные документы, у банков — запрашивать информацию о финансово-хозяйственной деятельности. Также чиновники смогут изучать документы «иноагентов»‎, которые есть в распоряжении властей, анализировать печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, размещенные «иноагентами»‎, выдавать предписания о выявленных нарушениях. Обычная проверка предполагает срок в 20 дней, внеплановая 50 дней.

В мире

Депутаты Европарламента проголосовали за спецтрибунал в отношении Владимира Путина. Решение приняли большинством голосов: «за»‎ высказались 427 депутатов. Главная проблема ЕС — президентский иммунитет Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пока они у власти, судить их не получится.

Один из последних союзников России в «спецоперации»‎ — Иран — не признает аннексию украинских регионов. По словам главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахиян, Тегеран уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом Москва и Тегеран в последние месяцы серьезно сблизились. Иран поставлял беспилотники, баллистические ракеты, приобретал российские истребители, обучал российских солдат работать с иранским вооружением и консультировался с Москвой в вопросах подавления протестов.

В Грузии, в Тбилиси простились с Вахтангом Кикабидзе. Его провожали тысячи людей. Он умер 15 января.

«Медиазона»‎* рассказала, как в Сирии 11 лет мужчины уклоняются от мобилизации и службы в армии. Некоторые решают скрываться, часто помогают взятки и связи. Но тем, кто не служил до 42 лет (крайний возраст призыва на военную службу) положен штраф в 8 тыс. долларов. Так режим Башара Асада зарабатывает валюту.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об отставке. Она сказала, что за шесть лет в должности у нее больше нет энергии, чтобы справедливо делать эту работу, пишет Reuters. Она покинет пост не позднее 14 февраля.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.