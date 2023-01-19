Автора канала «Протестный МГУ»‎ Дмитрия Иванова избили после вчерашнего заседания суда

Группа поддержки автора Telegram-канала «Протестный МГУ»‎ Дмитрия Иванова сообщила, что его избил конвоир после вчерашнего заседания суда. На нем Иванов завил, что присоединяется к кампании FreeNavalny.

«Конвоир нанёс множественные удары дубинкой по голове и ребрам, сильно затянул наручники (остались гематомы на запястьях), угрожал изнасилованием»‎, — рассказали сторонники Иванова.

Причиной насилия стал отказ обвиняемого давать руки для заковывания в наручники, когда его защитник Мария Эйсмонт еще общалась с судьей. Из-за отказа конвоир вызвал подкрепление и Дмитрия уволокли в конвойное помещение.

На осмотре у врача СИЗО обнаружились только гематомы на запястьях и медик посоветовал ему «обратиться завтра». Мария Эйсмонт сказала, что сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Фото: SOTA.