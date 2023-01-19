Фильм «Навальный» номинирован на премию BAFTA

Документальный фильм режиссера Дэниэла Роэра «Навальный»‎ номинирован на премию британской киноакадемии BAFTA. Ранее он получил премию Cinema Eye Honors и вошел в число номинантов на премию «Оскар»‎, пишет «Сирена»‎.

Победителя объявят 19 февраля. Фильм снимали силами стримингового сервиса HBO MAX и киноотделом CNN Film при поддержке других кинокомпаний. В его создании участвовал сам Алексей Навальный*, его родные, соратники, журналист-расследователь и глава Bellingcat** Христо Грозев***.

*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

**Bellingcat признана «нежелательной организацией»‎.

***Христо Грозева Минюст России считает «иностранным агентом»‎.