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#Новости

Фильм «Навальный» номинирован на премию BAFTA

19.01.2023

Победителей объявят 19 февраля

Документальный фильм режиссера Дэниэла Роэра «Навальный»‎ номинирован на премию британской киноакадемии BAFTA. Ранее он получил премию Cinema Eye Honors и вошел в число номинантов на премию «Оскар»‎, пишет «Сирена»‎. 

Победителя объявят 19 февраля. Фильм снимали силами стримингового сервиса HBO MAX и киноотделом CNN Film при поддержке других кинокомпаний. В его создании участвовал сам Алексей Навальный*, его родные, соратники, журналист-расследователь и глава Bellingcat** Христо Грозев***.


*Алексея Навального российские власти считают «террористом и экстремистом»‎.

**Bellingcat признана «нежелательной организацией»‎.

***Христо Грозева Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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