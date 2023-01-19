Верховный суд пересмотрит дело об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Юрист Павел Чиков сообщил, что Верховный суд повторно рассмотрит уголовное дело об убийстве антифашистов: адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты»‎ Анастасии Бабуровой. Рассмотрение пройдет 20 января в судебной коллегии по уголовным делам. Приговор отправили на кассационное рассмотрение после решения ЕСПЧ и по представлению председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева.

Убийство Бабуровой и Маркелова произошло 19 января 2009 года. Вечером они возвращались с пресс-конференции. Евгения Хасис и Никита Тихонов убили адвоката выстрелом в затылок, журналистка сопротивлялась, но была ранена в голову. Она умерла в тот же вечер в больнице.

Стрелявшим был Тихонов, а его девушку Хасис суд признал соучастницей. Оба входили в националистическую группировку БОРН — боевую организацию русских националистов. Их задержали в сентябре 2009 года. Вину оба не признали, настаивали на суде присяжных. Коллегия присяжных признала обоих виновными и не заслуживающими снисхождения. Тихонов получил пожизненное, а Хасис — 18 лет колонии общего режима.

В феврале 2021 года ЕСПЧ признал, что в деле были нарушения права на справедливое судебное разбирательство. Один из присяжных рассказал СМИ, что на коллегию оказывали давление: другой присяжный зачитывал материалы из СМИ в совещательной комнате, «пытаясь вызвать негатив по отношению к подсудимым»‎. Еще один присяжный якобы пообещал суду вынесение обвинительного приговора.

Сегодня в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове проходят мероприятия в разных городах. В Москве их проводят представители «Яблока»‎ и антифашисты, пишет SOTA. Последние в честь погибших вывесили в Санкт-Петербурге на одном из домов баннер «Помнить — значит бороться»‎.

Член БОРН и соратник убийц Алексей Барановский, обеспечивший алиби Хасис и представлявший «правозащитное» крыло националистов, сейчас является помощником экс-депутата Ильи Пономарева* в медиапроекте «Утро февраля».

Фото: SOTA.

*Илью Пономарева Минюст России считает «иностранным агентом».

