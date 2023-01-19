Иран не признаёт «присоединение»‎ украинских регионов к России

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью каналу TVT World сказал, что Тегеран не признает «присоединение»‎ украинских регионов к России. Иран признаёт суверенитет и территориальную целостность Украины, несмотря на «прекрасные отношения»‎ с Москвой.

«Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся»,— цитирует министра «Коммерсант»‎.

Россия провела «референдумы»‎ и включила в состав страны Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области 30 сентября. Запорожская и Херсонская область «голосовали»‎ частично — российские войска заняли только часть этих регионов. Кроме того, жители рассказывали, что «выборы»‎ проходили не просто безальтернативно, а под дулом автоматов.

«Отличные»‎ отношения Ирана и России улучшились при «спецоперации»‎. Среди редких заграничных визитов Владимира Путина в 2022 году был Тегеран. Духовный лидер страны тогда поддержал СВО.

Известно, что Иран поставлял России беспилотники, которые использовались при массированных атаках на украинские города. В Украине с российскими военными также работали иранские инструкторы: 10 из них были убиты. Спецслужбы США говорили о том, что Иран готовится поставлять и другое оружие России, в том числе баллистические ракеты. На днях стало известно, что Иран закупил российские истребители.

Москва не признает использование иранских дронов. После этого ЕС, США и Великобритания ввели против Ирана санкции за военную помощь России.

Россия в свою очередь проводила консультации в вопросе разгона протестов: в Иране с сентября продолжаются массовые выступления против действующего режима и за права женщин.