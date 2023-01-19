В Швеции вынесли приговор за шпионаж в пользу России

Журналисты Reuters сообщили, что в Швеции вынесли приговор бывшему сотруднику спецслужб и вооруженных сил страны Пейману Киа и его младшему брату Паяму Киа. Их обвинили в шпионаже в пользу России.

Их задержали в прошлом году, сами обвиняемые вину не признали. Адвокат Пеймана Киа сообщил, что его клиент по-прежнему отрицает обвинения и подаст апелляцию на приговор.

«Братья совместно, без разрешения получали, пересылали и делились информацией для помощи России и ГРУ. Раскрытие этих данных иностранной державе может нанести ущерб безопасности Швеции», — сказано в заявлении окружного суда Стокгольма.

Суд также признал, что преступление совершили при отягчающих обстоятельствах. Старшего брата признали виновным в несанкционированном обращении с секретной информацией.

Суд приговорил Пеймана Киа к пожизненному заключению, а Паяму Киа — к девяти годам и 10 месяцам тюрьмы.