«Медиазона»‎* рассказала, как 11 лет уклоняются от мобилизации в Сирии

С начала гражданской войны в Сирии граждане не слишком хотели воевать друг с другом. Число дезертиров за первые годы войны стало главной проблемой режима, число бежавших с фронта оценивают в 20-100 тыс. человек. Уклонисты рассказали «Медиазоне»‎*, что происходит после 11 лет войны и как Башар Асад зарабатывает на уклонистах от армии.

Дезертирами становились из-за нежелания воевать со своими согражданами, нежелания стрелять по протестующим. Были и проблемы с обеспечением, причем с обеих сторон. Бежавшие из Сирийской арабской армии (сторонники Асада) становились костяком Свободной сирийской армии.

За дезертирство предусмотрены строгие наказания: после перехода на сторону оппозиции высокопоставленных офицеров отряды Асада сожгли целиком их населенные пункты. Казнила их и ЧВК «Вагнер»‎: в 2019 году запись казни дезертира кувалдой была снята на видео. Смертная казнь грозит не только тем, кто перешел на сторону оппозиции, но и тем, кто покинул поле боя. В тюрьме бывшим солдатам грозят пытки.

Многие мужчины до сих пор бегут из Сирии из-за угрозы насильственного призыва. Сейчас большая часть территории страны перешла под контроль Асада, но опасность принудительной мобилизации и репрессий остается. Срок службы в армии несколько лет назад стал фактически бесконечным.

Уклонистам грозит срок в пять лет тюрьмы, а потом — все равно отправка в войска. Во время службы многие подвергаются насилию, пыткам или просто исчезают.

Мишель из Дамаска рассказал, что формально можно получить отсрочку из-за учебы в университете. Но как только учеба кончится, все равно нужно пройти службу.

Уклонистов, как и дезертиров, разыскивает военная полиция. Они могут устанавливать блокпосты на выездах из городов и в университетах, проводить облавы и искать мужчин в домах, барах и где угодно.

Шахин из Латакии два года прятался дома у своей бабушки, после того как его брат погиб в Хомсе, в лагере для новобранцев.

Мишель также скрывался дома после окончания университета, в это время искал пути выезда из страны. Четыре месяца он выходил только ночью и по определенным маршрутам. Поимка грозила моментальной отправкой на фронт. Так случилось с Мохаммедом из Алеппо, он числился в запасе, срочную службу уже проходил, поэтому на одном из блокпостов его сразу задержали для отправки в войска.

Проблемы с призывом в Сирии решают взятками и связями. Мишель, например, смог купить документ об отсрочке еще на год. Мохаммед за взятку вместо службы на передовой был переведен в госпиталь. Но взятки он продолжает выплачивать уже 8 лет, освободят от службы его только через год по возрасту — тогда он планирует уехать из страны.

Большинство уезжает в соседний Ливан, здесь каждый пятый — беженец, и около 500 тыс. человек из Сирии. В Ливан сирийцам нужна виза, поэтому удобнее поступить в университет и получить студенческий ВНЖ.

Но если такой возможности нет, сирийцы используют спонсора. За плату от 600 до 2 тыс. долларов в год гражданин Ливана становится твоим спонсором, подписывает необходимые документы и направляет в соответствующие инстанции.

Получить убежище в ЕС удается не всегда, несмотря на то что в ЕС признали опасность для уклонистов и дезертиров из Сирии с учетом мобилизации.

На уклонистах режим Асада зарабатывает валюту. Если мужчине исполнилось 42 года, но он не служил в армии, то он должен заплатить штраф в 8 тыс. долларов США. В противном случае государство может конфисковать имущество уклониста или его родственников, в том числе детей.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.