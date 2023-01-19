Лавров второй раз за год попал в антисемитский скандал: в первый раз за него извинился Путин

В Европейском еврейском конгрессе требуют от министра иностранных дел России Сергея Лаврова извинений за сравнение союзников США с Гитлером. На пресс-конференции он сказал, что антироссийская коалиция планирует «окончательно решить русский вопрос»‎. В Госдуме не понимают, за что министру нужно извиняться, не стали комментировать скандал и в Кремле. Предыдущий скандал был в мае 2022 года: извинялся за министра тогда Владимир Путин.

Сергей Лавров вчера на пресс-конференции, посвященной итогам российской дипломатии в 2022 году, сказал, что создание коалиции США нужно для «окончательного решения русского вопроса»‎.

«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской Империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей — окончательного решения «русского вопроса». Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», — сказал Лавров.

Как пишет РБК, в Белом доме назвали манеру министра оскорбительной, но реагировать на это посчитали абсурдным.

В Европейском еврейском конгрессе отметили, что слова Лаврова — искажение памяти о холокосте на самом базовом уровне.

«Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время холокоста», — отмечается в сообщении.

На сегодняшнем брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Лаврова, сославшись на то, что это идет по линии МИД.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не видит проблем в высказывании министра, и считает недовольство США двойными стандартами. О том, что извинений потребовала Европейский еврейский конгресс, он не упомянул и начал рассуждать только о фашизме в Прибалтике и Европе в целом.

«А за что извиняться? За правду? За то, что коллективному Западу указали на его же грязные приемы?»‎ — высказался Слуцкий.

Это не первое антисемитское высказывание Лаврова. В мае прошлого года в интервью итальянскому телеканалу «Медиасет»‎ министр говорил о том, что у «Гитлера тоже была еврейская кровь»‎, указывая на еврейское происхождение Владимира Зеленского.

«Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят»‎, — сказал Лавров.

Израиль требовал от него извинений, но сам Лавров их не принес. Как сообщал кабинет премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, за него это сделал Владимир Путин.Фото: