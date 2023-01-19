Лавров второй раз за год попал в антисемитский скандал: в первый раз за него извинился Путин

В Европейском еврейском конгрессе требуют от министра иностранных дел России Сергея Лаврова извинений за сравнение союзников США с Гитлером. На пресс-конференции он сказал, что антироссийская коалиция планирует «окончательно решить русский вопрос». В Госдуме не понимают, за что министру нужно извиняться, не стали комментировать скандал и в Кремле. Предыдущий скандал был в мае 2022 года: извинялся за министра тогда Владимир Путин.
Сергей Лавров вчера на пресс-конференции, посвященной итогам российской дипломатии в 2022 году, сказал, что создание коалиции США нужно для «окончательного решения русского вопроса».
«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской Империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей — окончательного решения «русского вопроса». Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», — сказал Лавров.
Как пишет РБК, в Белом доме назвали манеру министра оскорбительной, но реагировать на это посчитали абсурдным.
В Европейском еврейском конгрессе отметили, что слова Лаврова — искажение памяти о холокосте на самом базовом уровне.
«Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием и убийством шести миллионов евреев во время холокоста», — отмечается в сообщении.
На сегодняшнем брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Лаврова, сославшись на то, что это идет по линии МИД.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не видит проблем в высказывании министра, и считает недовольство США двойными стандартами. О том, что извинений потребовала Европейский еврейский конгресс, он не упомянул и начал рассуждать только о фашизме в Прибалтике и Европе в целом.
«А за что извиняться? За правду? За то, что коллективному Западу указали на его же грязные приемы?» — высказался Слуцкий.
Это не первое антисемитское высказывание Лаврова. В мае прошлого года в интервью итальянскому телеканалу «Медиасет» министр говорил о том, что у «Гитлера тоже была еврейская кровь», указывая на еврейское происхождение Владимира Зеленского.
«Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал Лавров.Израиль требовал от него извинений, но сам Лавров их не принес. Как сообщал кабинет премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, за него это сделал Владимир Путин.
Фото: SOTA.