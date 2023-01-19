Мобилизованных многодетных отцов из Забайкалья сначала забрали из зоны СВО, а теперь хотят вернуть обратно

В Забайкальском крае мобилизовали многодетных отцов, они пробыли на фронте два месяца. В декабре их вернули с фронта из-за введенной отсрочки. Теперь мужчин хотят отправить обратно — потому что отсрочку отменили. Власти заверяли, что отсрочка действует.

Как пишет «Чита.ру»‎, истории рассказали две женщины из Борзи и Читы. Их родные успели побывать в Украине два месяца до указа об отсрочке для отцов троих и более детей. В часть в Забайкалье они за свой счет вернулись в декабре, одному из мужчин пришлось добираться до ближайшего аэропорта на попутках. В Забайкалье увольнять их отказались, несмотря на рапорта и ходатайства.

После того как в начале января появилась информация об отмене отсрочки, мужчинам сказали, что их отправляют обратно на СВО. Жены многодетных отцов написали рапорта с просьбой предоставить отсрочку. Военкомат указал, что оснований для отсрочки нет, потому что с 21 декабря указание об отсрочке для многодетных отцов утратило свою силу. То, что рапорта о предоставлении отсрочек мужчины писали еще 13 декабря по возвращении в забайкальскую часть, военкомат не учел.

Жены мобилизованных обратились к губернатору региона, военную прокуратуру и администрацию президента. Также они планируют обратиться в суд, чтобы их мужей уволили.