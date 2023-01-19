DW*: Европарламент проголосовал за создание трибунала над Путиным

DW* сообщила, что Европарламент проголосовал за создание спецтрибунала над Путиным — по аналогии с Нюрнбергским процессом. «За»‎ проголосовали 427 парламентариев, «против»‎ — 19, 33 воздержались.

Создавать его планируют в сотрудничестве с Украиной и международным сообществом. Главная проблема — это президентский иммунитет, который распространяется на Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Кроме того, Россия — член Совбеза ООН и может заблокировать эти решения. Ранее Украина, США и еще несколько стран предлагали отозвать у России членство в Совбезе. Но председатель Европейского Совета Шарль Мишель говорил, что таких механизмов не предусмотрено. Хотя он добавлял, что нужно рассмотреть возможность реформирования права вето — чтобы некоторые члены ООН не злоупотребляли им, как в случае с Россией, которая фактически блокирует любые решения по боям в Украине.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.