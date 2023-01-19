Песков: «Россия и Путин есть и будут»‎

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на украинском завтраке, организованном на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он усомнился в том, что президент России Владимир Путин жив и именно он принимает решения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что «Россия и Путин есть и будут»‎.

«Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что президент России, который иногда появляется на хромакее, это он и есть. Я не совсем уверен, что он жив и принимает решения. А тогда кто там принимает решения? У меня нет такой информации», — цитирует Зеленского «Политика страны»‎.

Песков на ежедневном брифинге ответил, что Россия и Путин есть и будут. А российские требования будут достигнуты, и чем раньше, тем быстрее, по его словам, Украина приступит к восстановлению.

«Понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут... тем лучше для такой страны, как Украина», — цитирует Пескова «Коммерсант»‎.

Вчера о переговорах говорили глава МИД Сергей Лавров и замсекретаря Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев считает, что нужно признание новых российских регионов. Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским — он вспомнил, что это законодательно запретил президент Украины. Лавров добавил, что пока не получал подходящих предложений от Запада.