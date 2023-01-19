Несколько сел попали под обстрел в Белгородской области

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По информации Гладкова, обстреливали также хутор Церковный в Белгородском районе, хутор Панков, поселок Первомайский. В Церковном снаряд прилетел в здание птицефабрики, повреждены кровля и забор.

Второй раз он рассказал о обстреле хутора Балки. Повреждены стекла в частном доме.

В поселке Ленинский, хуторе Панков и поселке Первомайский отсутствует освещение.

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В Шебекинском и Валуйском городских округах под обстрел попали приграничные села. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших нет.

В Шебекинском городском округе обстреливали хутор Балки и поселок Ленинский. В Балках разрушен частный дом, в нем никто не жил. В соседних домах повредило стекла. В Ленинском частично разрушена хозпостройка.

В Валуйском городском округе обстреливали село Долгое. В частном доме разрушена хозпостройка и комната. В доме никто не жил.

Фото: Вячеслав Гладков, Долгое.