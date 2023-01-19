Аналитик московского управления ФСИН уехала из России из-за давления начальства

«Медиазона»‎* сообщила, что ведущий аналитик московского управления ФСИН Анна Каретникова уехала из России. До перехода в аналитическую службу в 2016 году она работала в ОНК Москвы. Последнее время она вела Telegram-канал «Стенгазета СИЗО»‎, но начальство посчитало, что она не имеет права публиковать посты. Хотя сама Каретникова назвала свой блог комплиментарным.

В ее канале 350 подписчиков. Сотрудники УФСИН считают, что она не имеет права публиковать информацию, а делать это может только пресс-служба. Ей также высказали претензии по поводу того, что она передавала тетради, очки, ручки и нитки содержащимся в СИЗО.

«Я уехала, потому что я была предупреждена о том, что в связи с моей деятельностью меня ожидают большие неприятности. Что важные люди во всем [мной] недовольны. И что меня ожидает много общения в прокуратуре и где-то еще», — сказала Каретникова.

После беседы с начальством ее отстранили от работы. Устно ей сказали, что она «превысила полномочия»‎. Каретникова сейчас находится во Франции.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».‎‎