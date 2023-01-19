Создателей канала «Пермь 36,6»‎ угрожают признать «экстремистами»‎

Администраторы оппозиционного Telegram-канала «Пермь 36,6»‎ рассказали об угрозах силовиков. Им дали неделю на удаление всех размещенных видео и материалов — в противном случае их обещали признать «экстремистами»‎.

«Сейчас, если верить силовикам, идет доследственная проверка. Чтобы выяснить, как мы работаем и на что живём, они опрашивают наших родственников»‎, — рассказали в канале.

По какой статье идет проверка — не уточняется. Администраторы канала добавили, что существуют на пожертвования, и готовы все рассказать полиции, но только в прямом эфире.

«Удалять мы, конечно же, ничего не будем. Наш канал не занимается экстремизмом, мы ведем абсолютно законную журналистскую деятельность»‎, — добавили администраторы «Перми 36,6»‎.

По информации «7*7»‎, канал основал бывший координатор Штаба Навального* Сергей Ухов**. Полицейские вызвали на допрос авторов канала и их родителей 17 января.

*Штабы Навального признаны «экстремистскими»‎, их деятельность запрещена на территории России.

**Сергея Ухова Минюст России считает «иностранным агентом»‎.