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Создателей канала «Пермь 36,6»‎ угрожают признать «экстремистами»‎

19.01.2023

Им дали неделю на удаление всех материалов в Telegram-канале

Администраторы оппозиционного Telegram-канала «Пермь 36,6»‎ рассказали об угрозах силовиков. Им дали неделю на удаление всех размещенных видео и материалов — в противном случае их обещали признать «экстремистами»‎. 

«Сейчас, если верить силовикам, идет доследственная проверка. Чтобы выяснить, как мы работаем и на что живём, они опрашивают наших родственников»‎, — рассказали в канале. 

По какой статье идет проверка — не уточняется. Администраторы канала добавили, что существуют на пожертвования, и готовы все рассказать полиции, но только в прямом эфире. 

«Удалять мы, конечно же, ничего не будем. Наш канал не занимается экстремизмом, мы ведем абсолютно законную журналистскую деятельность»‎, — добавили администраторы «Перми 36,6»‎. 

По информации «7*7»‎, канал основал бывший координатор Штаба Навального* Сергей Ухов**. Полицейские вызвали на допрос авторов канала и их родителей 17 января.


*Штабы Навального признаны «экстремистскими»‎, их деятельность запрещена на территории России. 

**Сергея Ухова Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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