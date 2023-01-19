Медведев: «Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной»‎

Замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в своем комментарии о планируемой восьмой встрече контактной группы по Украине на базе Рамштайн в Германии обвинил Запад в провоцировании ядерного конфликта. И добавил, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной»‎.

Медведев сказал, что на форуме в Давосе звучало: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть». В Германии будут обсуждать новую стратегию и тактику для Украины.

«И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку»‎, — написал Медведев.

Российские чиновники угрожают применением ядерного оружия регулярно. В МИД подчеркивали, что согласно российской военной доктрине применить такие вооружения можно в ответ не агрессию в отношении России, нарушение территориальной целостности страны. Попадают ли под это боевые действия в «новых регионах России»‎, чиновники затруднись сказать.