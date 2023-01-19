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#Новости

В России возбудили дело о шпионаже в отношении гражданина США

19.01.2023

По версии ФСБ, он занимался сбором информации «по биологической тематике»‎

ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о шпионаже (ст.276 УК РФ) в отношении  гражданина США. 

«Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации», — сказано в релизе ФСБ. 

С самого начала боев Минобороны рассказывало о биологических лабораториях США на территории Украины. Они якобы занимались разработкой биологического оружия. Звучали среди чиновников идеи о разработке Киевом, само собой — под руководством США, этнического оружия против русских, зараженных комаров и голубей. 

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