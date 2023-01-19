В России возбудили дело о шпионаже в отношении гражданина США

ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о шпионаже (ст.276 УК РФ) в отношении гражданина США.

«Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации», — сказано в релизе ФСБ.

С самого начала боев Минобороны рассказывало о биологических лабораториях США на территории Украины. Они якобы занимались разработкой биологического оружия. Звучали среди чиновников идеи о разработке Киевом, само собой — под руководством США, этнического оружия против русских, зараженных комаров и голубей.