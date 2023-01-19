«Задача, чтобы женщины рожали много»‎: в Госдуме создали рабочую группу по сохранению «традиционных ценностей»‎

«Ведомости»‎ сообщили, что в Госдуме создали рабочую группу, которая займется разработкой и экспертизой законов, касающихся сохранения и укрепления традиционных ценностей. Возглавила рабочую группу бывший уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, от нее же исходила инициатива. Задачи группы объяснил депутат Дмитрий Гусев: нужно, чтобы женщины рожали много и одновременно строили карьеру.

Из 22 вошедших в группу депутатов половина из «Единой России»‎. Положение о рабочей группе еще не готово окончательно, но известно, что депутаты будут проводить оценку принимаемых законов на соответствие указу Путина об укреплении традиционных ценностей, разрабатывать предложений и анализировать проблемы в этой сфере.

«Главная проблема — что в России каждый год уменьшается население. Мы вымираем. Меры в связи с материнским капиталом хорошие, но недостаточные — они были направлены на то, чтобы женщины рожали, а теперь стоит задача, чтобы рожали много. Чтобы восстановить численность, в каждой семье должно быть по четверо детей», — высказался о сути рабочей группы депутат Дмитрий Гусев.

Он же уверен, что одновременно с этим женщины должны делать карьеру. Почему-то он привел в пример Анну Каренину.

«Вот пример Анны Карениной — к 30 годам у нее был сын-школьник. Но она плохо кончила. А если бы у нее была возможность строить карьеру, как у современных женщин, то история бы закончилась по-другому», — добавил депутат.

В Госдуме есть группы по защите христианских ценностей, но депутаты объяснют, что это другое. Они занимались запретами «пропаганды ЛГБТ»‎, суррогатного материнства для иностранцев, защитой русского языка. Указ об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению «традиционных духовно-нравственных ценностей»‎ Путин подписал в ноябре прошлого года. Традиционны, помимо основных гражданских свобод, патриотизм, служение отечества, крепка «традиционная семья»‎.