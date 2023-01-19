«Задача, чтобы женщины рожали много»‎: в Госдуме создали рабочую группу по сохранению «традиционных ценностей»‎

«Ведомости» сообщили, что в Госдуме создали рабочую группу, которая займется разработкой и экспертизой законов, касающихся сохранения и укрепления традиционных ценностей. Возглавила рабочую группу бывший уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, от нее же исходила инициатива. Задачи группы объяснил депутат Дмитрий Гусев: нужно, чтобы женщины рожали много и одновременно строили карьеру.
Из 22 вошедших в группу депутатов половина из «Единой России». Положение о рабочей группе еще не готово окончательно, но известно, что депутаты будут проводить оценку принимаемых законов на соответствие указу Путина об укреплении традиционных ценностей, разрабатывать предложений и анализировать проблемы в этой сфере.
«Главная проблема — что в России каждый год уменьшается население. Мы вымираем. Меры в связи с материнским капиталом хорошие, но недостаточные — они были направлены на то, чтобы женщины рожали, а теперь стоит задача, чтобы рожали много. Чтобы восстановить численность, в каждой семье должно быть по четверо детей», — высказался о сути рабочей группы депутат Дмитрий Гусев.
Он же уверен, что одновременно с этим женщины должны делать карьеру. Почему-то он привел в пример Анну Каренину.
«Вот пример Анны Карениной — к 30 годам у нее был сын-школьник. Но она плохо кончила. А если бы у нее была возможность строить карьеру, как у современных женщин, то история бы закончилась по-другому», — добавил депутат.
В Госдуме есть группы по защите христианских ценностей, но депутаты объяснют, что это другое. Они занимались запретами «пропаганды ЛГБТ», суррогатного материнства для иностранцев, защитой русского языка. Указ об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению «традиционных духовно-нравственных ценностей» Путин подписал в ноябре прошлого года. Традиционны, помимо основных гражданских свобод, патриотизм, служение отечества, крепка «традиционная семья».